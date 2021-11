La reunión del presidente López Obrador con los líderes de Estados Unidos y Canadá podría parecer un evento más, pero no lo es; ahí se juega el futuro de México, de América y del mundo. Podría parecer exagerada esta aseveración, pero no es así.

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), las proyecciones de crecimiento económico de Estados Unidos para el 2022 es de 5.2%; Canadá de 4.9% y de una economía emergente como México, de 4.0%.



Sabemos que una de las zonas comerciales más importantes del mundo es la que integran México, Estados Unidos y Canadá y eso lo saben perfectamente sus tres mandatarios. Por ello, esa reunión fue de vital importancia para establecer los acuerdos de integración y desarrollo que hagan frente al bloque asiático.



El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue el comienzo; ahora con el TMEC se busca consolidar esa alianza, pero para que sea una realidad, hay que poner muy claros los qués y los cómos para que estos tres países estén en la misma sintonía, que por las declaraciones plasmadas durante la reunión no hay acuerdos en temas fundamentales: inversión privada, energías verdes, vacunación COVID, migración, economía del conocimiento, entre otros.



Estados Unidos y Canadá tienen clara su postura sobre la generación de energía, en la que el cuidado al medio ambiente y el combate al cambio climático son los ejes centrales, algo muy contrario a lo que vemos en los dictámenes que vienen desde la presidencia, en donde lejos de privilegiar las llamadas energías verdes, se busca “rescatar la soberanía nacional” a través de un mal entendido apoyo a Pemex y a la CFE.



Considero que el gobierno mexicano no quiere o no logra entender los tiempos que estamos viviendo en el mundo que camina hacia una economía global digital y del conocimiento, ya que imprime políticas sociales y económicas de hace 50 años que nos sacan de la contienda mundial.



Por otro lado, encontramos la petición del mandatario López Obrador de regularizar de manera ordenada a los millones de migrantes que viven y trabajan en situación irregular en EU o Canadá. El trabajo de los migrantes es necesario y requerido por nuestros vecinos del norte, de otro modo no serían contratados, y conviene a las partes establecer las condiciones para que la migración sea ordenada y legal. Es inhumano la forma en que muchos hombres, mujeres y niños cruzan la frontera arriesgando sus vidas.



En este tenor, y bajo el contexto de la pandemia por Covid-19 que estamos viviendo, es vital que también nos alineemos a las políticas de vacunación, pues de antemano sabemos que no son las mismas en los tres países. Aquí registramos un rezago importante, tan es así que apenas este fin de semana comenzaron a registrarse los jóvenes que van de los 15 a los 17 años, mientras que nuestro vecinos del norte ya van muy avanzados.



Otro tema primordial es que nuestro país impulse la inversión privada y pública, fomente la integración con Norteamérica a través del TEMEC, y pasemos de una economía de manufactura a la llamada mentefactura o economía del conocimiento que mencionaba, de lo contrario será imposible dar ese salto de calidad que necesitamos para incrementar el bienestar de los mexicanos, y simultáneamente hacer frente a ese bloque asiático que está acaparando el mercado mundial.



Ojalá que los gobiernos de Norteamérica comprendan la importancia histórica de sus decisiones. Por eso, desde la iniciativa privada seguiremos proponiendo soluciones que, sobre todo, vayan encaminadas a generar el bien común.





