Ley de aguas garantiza liquido todo el día: Kuri

El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, informó que, uno de los principales objetivos que tiene la Ley de Aguas en la entidad es que se pueda garantizar el líquido las 24 horas, además que este, era el único estado que no contaba con una ley al respecto.

Lo anterior, lo dio a conocer tras cuestionarlo sobre su opinión sobre este documento recientemente aprobado, y que, dijo, propone que los queretanos no pasen carencias como las que ya se viven en otras entidades del país, donde no hay agua o les llega esporádicamente.

Local En revisión recomendaciones de la CNDH

“El espíritu de la ley siempre ha sido buscar tener agua para todos, buscar la forma de que tengamos la posibilidad de tener agua las 24 horas. A diferencia de cómo están muchas partes del país, Querétaro, sobre todo la zona metropolitana y San Juan del Río, tiene una buena cobertura”.

Reconoció que, podría haber localidades en las que no cuenten con el servicio de agua, pero que es una condición que van a estar buscando subsanar a lo largo de su mandato, esto a través de diferentes esfuerzos, aunque también subrayó la visión del gobernador Francisco Garrido respecto a lo que fue el proyecto de Acueducto ll.

Gobernador Mauricio Kuri. Foto: Cesar Ortiz / El Sol de San Juan del Río

“Si Paco Garrido, gobernador del 2003 al 2009, no hubiera pensado en el Acueducto II, la zona metropolitana de Querétaro no tendría 40 por ciento de agua y entonces si habría tandeo, ya tendríamos problemas serios. Por eso Querétaro, pensamos no en esta generación, sino en la que sigue y estamos trabajando al respecto en el proyecto que estamos haciendo muy grande”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En este sentido el mandatario Estatal comentó que la visión de su Administración ha sido ver hacia el futuro y sobre todo los retos que están por venir, al ser una ciudad en auge industrial y a donde llegan por lo menos 126 personas diarias en busca de oportunidades, principalmente a la capital y en el sur.