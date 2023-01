Ley de Amnistía no es prioridad del PAN

La iniciativa de ley sobre la amnistía no se ha discutido en la LX Legislatura debido a que se requiere un análisis profundo, además de que el diputado autor de la iniciativa no ha mostrado interés en ella, aseveró Guillermo Vega Guerrero, diputado local, quien aclaró que no es prioridad del Partido Acción Nacional (PAN).

Vega Guerrero reconoció que la iniciativa se encuentra en la comisión de administración y procuración de justicia, la cual encabeza; sin embargo, insistió en que, como parte del análisis, es importante conocer a profundidad el Poder Judicial.

“Es una iniciativa que no se le ha dado mayor impulso en virtud de que es una iniciativa que requiere profundidad de conocer el Poder Judicial, no hemos tenido mayores impulsos o excitativas de parte del diputado Armando Sinecio”, dijo.

Vega Guerrero mencionó que la propuesta, de acuerdo con el diputado Armando Sinecio, se presentó a petición de la Secretaría de Gobernación federal como parte de la agenda legislativa de la 4T, motivo por el cual no se ha dado seguimiento al tema por parte del legislador morenista.

“Entiendo que para él mismo no es un proyecto prioritario, como sí lo es el evitar los centros que atentan, desde la óptica de él, contra los derechos humanos de las personas”, señaló.

El panista indicó que es común en todos los sexenios la práctica de presentar iniciativas que convengan al Poder Ejecutivo federal, aunque reiteró que al tratarse de liberar a personas que cometieron algún delito, esto podría no ser aceptado por la sociedad en general.

“Es válido, eso ha pasado en todos los sexenios el hecho de que a través de los grupos legislativos quien ejerce o encabeza el Poder Ejecutivo tiene perspectivas de cómo intervenir en tal o cual tema, para ojos del gobierno federal esta es una prioridad el dar la amnistía”, apuntó.