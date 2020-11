Líder del PAN municipal pide licencia por 90 días

Sebastián Ledesma Mina solicitó licencia por 90 días para separarse del cargo de presidente del Comité Directivo Municipal (CDM) del Partido Acción Nacional (PAN), comunicó que por estatutos corresponde a la secretaria general, Judith Ortiz Monroy, quedar al frente de este instituto político durante el tiempo señalado.

Ledesma Mina dijo que solicitó la licencia el pasado 21 de octubre y a partir de esa fecha estará fuera del cargo hasta cumplirse los 90 días correspondientes; en tanto, la secretaria general deberá asumir la función de lideresa del albiazul.

“La semana pasada presenté una licencia que los mismos estatutos lo contemplan hasta por 90 días y la razón que manifesté fue por motivos y proyectos personales. Los mismos estatutos lo que contemplan es que el secretario general tome la función de presidente hasta que regrese el presidente, dentro del plazo de los 90 días o, sino regresa el presidente, convoque el propio secretario general a asamblea y la secretaria general es Judith Ortiz”.

Al ser cuestionado sobre si solicitó separarse del cargo para ir en búsqueda de una candidatura, declaró que esperará los tiempos y definiciones que se tomen en Acción Nacional, partido que aún está por definir el método de selección de candidatos.

“Una vez que el partido elija el método y si estoy en posibilidades de participar, pues valoraré hacerlo o no, pero realmente no tiene que ver con que busque o no, una posición”.

Manifestó que seguirá al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, pues uno de los motivos de esta licencia es enfocarse al trabajo en la recta final de la administración municipal, la cual está a menos de un año de concluir.