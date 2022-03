Llama ST a empresas a ser sensibles este 9M

La titular de la Secretaría del Trabajo en el estado de Querétaro, Liliana San Martín Castillo llamó a la sensibilidad de los empresarios para que respeten si es el caso que las mujeres decidan faltar a trabajar el próximo 9 de marzo, como parte del movimiento para visibilizar el papel que representan en la sociedad.

Manifestó que este acto de manifestación a la que se le ha denominado “un día sin nosotras”, se viene haciendo en diferentes entidades del país desde hace por lo menos tres años, con la finalidad de hacer énfasis en que para que una sociedad funcione requiere de todo el talento de las mujeres.

Por lo anterior, expresó que si bien, la dependencia que representa no puede sancionar a las industrias o unidades económicas si no dan permiso de ausentarse, apeló a que no castiguen a quienes opten por manifestarse de esta manera para el próximo miércoles.

Local Habrá acompañamiento en manifestaciones de 8M

"La secretaría no sanciona bajo este rubro, y si hubiese una falta, lo conveniente es que el sector empresarial posibilite a las mujeres llevar a cabo este ejercicio sin algún descuento en su día salarial", agregó.

La funcionaria estatal refirió que hay lugares donde en efecto se llevará a cabo esta situación cómo es el caso de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) quienes, a través de sus redes sociales, han hecho difusión sobre “un día sin nosotras”, como parte de los ejercicios del 8 de marzo “día de la mujer”.