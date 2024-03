Guardia Nacional invisible en la 57: TAMEXUN

Pese a que ha habido reuniones y acuerdos donde se prometen patrullajes de la Guardia Nacional, para vigilar la seguridad de transportistas que circulan por las carreteras federales que atraviesan Querétaro, hasta el momento no se ha cumplido y la presencia de los elementos de esta corporación es nula, afirmó el presidente de la Asociación Civil de Camioneros Tamexun, Manuel Mendoza García.

Refirió que el pasado 28 de febrero asociaciones de transportistas se reunieron con personal de la Guardia Nacional, Caminos y Puentes Federales (Capufe), Secretaría de Gobierno federal, Fiscalía General de la República (FGR) y, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Añadió que el encuentro se sostuvo con armonía y que se llegaron a algunos acuerdos con cada una de las instancias.

Precisó que uno de los puntos tocados dentro del encuentro fue el relacionado con el compromiso de la Guardia Nacional para realizar más patrullajes sobre las vías federales que atraviesan la entidad queretana, principalmente sobre la Carretera Federal México-Querétaro, esto ante el incremento de asaltos hacia transportistas. Sin embargo, aseveró que desde el día de la reunión y hasta la fecha, ese acuerdo se ha incumplido por la corporación federal.

Sostuvo que si bien durante el día hay elementos de la Guardia Nacional que implementan el operativo “Carrusel” kilómetros adelante de la caseta de Palmillas, no existe un patrullaje específico de la corporación para prevenir y evitar asaltos a los operadores del transporte de carga pesada. Afirmó que la petición fue reforzar la vigilancia durante la noche, pues es el periodo donde más se comentan los delitos.

Reunión del 28 de febrero. Foto: Cortesía / Manuel Mendoza García

“Hay buenos acuerdos cuando llegas a reuniones, pero la Guardia Nacional no cumple (…). Nos dijeron que están trabajando en la bajada de San Juan del Río para que los camiones no se descuelguen, pero están trabajando nada más de día, no los hemos visto en las noches. Según los acuerdos eran que iban a dar más vigilancia, pero no estamos viendo algo en concreto, que se vea de verdad. En la madrugada lo estamos comprobando, no hay vigilancia en el estado de Querétaro por parte de la Guardia Nacional”, comentó.

Afirmó que un ejemplo de la falta de vigilancia de la Guardia Nacional en las carreteras federales del país es el hecho ocurrido martes pasado, donde el operador de un tráiler fue lesionado en un intento de asalto en el llamado Arco Norte, en el Estado de México y el cual se trasladó hasta la caseta de Palmillas, en San Juan del Río, donde recibió atención de corporaciones de los tres niveles de gobierno.