Raquítico crecimiento del maíz por falta de lluvias

El maíz de temporal de San Juan del Río alcanzó un crecimiento de apenas 50 del 1.80 centímetros que registra normalmente, generando preocupación entre los productores agrícolas por las adversas condiciones en el campo.

Lo anterior lo dio a conocer el presidente de la Unión de Ejidos “Adolfo López Mateos”, Fidencio Romero Martínez, quien calculó que de las cinco mil 46 hectáreas de maíz de temporal en el municipio, el 80 por ciento apenas tendrán un crecimiento arriba de los 50 centímetros debido a las buenas condiciones de agua que tuvieron.

“A finales de octubre, algunos maíces que medio crecieron, están soltando el jilote, eso hace que todavía les falte como un mes, pero ya no está lloviendo, entonces ya no va a producir, el maíz de temporal alcanzó una altura de 50 centímetros, esto en donde llovió, pero en donde no, apenas alcanzaron los 40 centímetros, está perdida la cosecha, normalmente tiene un crecimiento de 1.80 metros de altura el maíz de temporal, pero este año no fue así”.

El 2023, advirtió que será un año adverso no solo para el abasto alimentario, sino también para el alimento del ganado, debido a la falta de producción de este grano por la falta de lluvias y por consecuencia almacenamiento en presas y bordos del municipio.

Esta situación ha generado gran preocupación entre los productores, ya que es una de las labores que realizan durante el ciclo agrícola primavera-verano para generar su propio alimento, para el ganado y otro poco para su venta.

No descartó que estas condiciones debiliten la actividad agrícola en San Juan del Río, debido a los adversos fenómenos meteorológicos así como falta de apoyo por parte de los tres órdenes de gobierno.