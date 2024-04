Doble discriminación a relaciones lésbicas

Las mujeres que viven en una relación lésbica son víctimas de una doble discriminación. La primera de ellas provocada por su condición de género, mientras que la segunda por su orientación sexual. Ambas situaciones llevan a que este sector sea objeto de múltiples violencias, además de que el movimiento y sus luchas son invisibilizados, afirmó Zury Sadai Pichardo, integrante del área de Mujeres Diversas de la asociación Sin Etiquetas SJR.

La activista LGBT+ aseguró que en ciudades como San Juan del Río existe una invisibilidad del tema, pues a pesar de que existen mujeres lesbianas, muchas de ellas deciden mantenerlo en secreto por el estigma que existe y por el temor a ser blanco de discriminación y violencia en los diferentes círculos en donde se desenvuelven.

Local Condenan agresiones contra la comunidad trans

Explicó que pueden ser víctimas de discriminación por su expresión de género, toda vez que son calificadas con adjetivos despectivos, además de que otra fracción de este sector es víctima de la sexualización, situación que deriva en casos de acoso por parte de hombres, lo que deriva en inseguridades y obligan a las parejas lésbicas a no tener muestras de afecto en público.

“Hay una invisibilización del tema. ¿A qué me refiero con esto? Pues que no se habla. Se sabe que existen, se sabe que están ahí, pero no hay una lucha activa. Las mujeres lesbianas, muchas siguen en el closet por este miedo, ese estigma que hay en el municipio (…). Para las mujeres lesbianas, uno de los principales problemas que surgen es que, si bien se ven masculinas, hay adjetivos grotescos para referirse a ellas; por otro lado, está la sexualización”, comentó.

Ante ello, afirmó que el Día de la Visibilidad Lésbica es una fecha para visibilizar a este sector y la lucha contra la discriminación que viven a diario. Apuntó que las mujeres lesbianas han fungido un papel fundamental dentro de los movimientos de la diversidad sexual, incluso dijo que esto se ha reconocido dentro de las siglas con las cuales se identifica a estos grupos, que es LGBT+, donde las Lesbianas aparecen en primera posición.

Para Zury Sadai Pichardo es necesario promover el movimiento lésbico, a fin de visibilizarlo y crear una agenda donde las mujeres lesbianas participen de manera activa. Añadió que también es fundamental difundir información para que la sociedad en general conozca sobre este tema.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Es un día para visibilizar la lucha contra las mujeres lesbianas, principalmente. En esta fecha se conmemora una lucha colectiva de un sector que ha vivido doblemente discriminaciones y violencia a través de la historia. La primera por ser mujeres (…), pero hay un segundo factor que es su orientación sexual, lo que generó una doble violencia y por eso es necesario visibilizar que hay una lucha y que existe este movimiento”, subrayó.