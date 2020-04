Llaman a evitar hacer compras de pánico

El regidor que preside la Comisión de Comercio en el Ayuntamiento de San Juan del Río, Jesús Mejía Cruz, pidió a la población evitar hacer compras de pánico, descartó posible desabasto, ya que está permitida la venta de materias primas alimenticias y otros productos básicos.

“Que no hagan compras de pánico, al final de cuentas, los comerciantes están haciendo el esfuerzo de seguir surtiendo, no va a haber desabasto y menos va a haber desbasto, si se siguen las reglas generales para que esta pandemia no avance”.

Local Mercados se suman a prevención contra el coronavirus

Señaló que dentro de las medidas implementadas por algunos comercios, está el no permitir que se acaparen alimentos y otros productos de limpieza, necesarios para enfrentar la emergencia sanitaria.

“Los que están teniendo alta demanda, los de primera necesidad, tanto en comestibles, como los de limpieza, hablamos de cloros, jabones, pero en el caso de alimentos, también están racionalizando, por ejemplo, la parte de lácteos cuando no hay suficiente. El abasto va a haber, pero es para que todo esté abierto a todas las personas y no haya algún tipo de acaparamiento”.