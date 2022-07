Llaman a regular las ladrilleras

Pese a los esfuerzos de las autoridades por evitar que las 150 ladrilleras instaladas en San Juan del Río y Tequisquiapan dejen de contaminar, esto no ha sido suficiente, ya que de acuerdo con reportes ciudadanos, en estos lugares se siguen quemando madera, llantas y contenedores de plástico, situación que pone en riesgo a los habitantes de la zona.

Al respecto Pamela Siurob Carvajal, integrante de la Asociación de Ambientalistas del estado urgió a las autoridades locales a dar solución a esta problemática que abarca desde el saqueo indiscriminado de tierra, hasta el uso de hornos rústicos y el combustible que utilizan que causa severos daños a la salud de la población.

Local Restringen labor de 45 ladrilleras en El Marqués

“Lo que no se ha monitoreado, no se le ha dado seguimiento a la salud de las personas que viven en esa zona y no se les ha dicho la verdad de lo que está ocurriendo, es necesario hacer un análisis del daño a los pulmones, casos de cáncer hay en la zona”, afirmó.

Pamela Siurob dijo, si bien durante años los ambientalistas y los medios de comunicación han dado seguimiento a esta problemática también es necesario que las autoridades de los tres niveles de gobierno hagan lo propio.