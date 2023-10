Marcela Ávila Eggleton cuestionó la autoridad moral de Martín Vivanco

En la presentación de propuestas de los candidatos a la rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Marcela Ávila Eggleton, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se refirió a la acusación de plagio de Martín Vivanco, en su tesis de maestría.

"Yo no me había posicionado al respecto porque creo en la presunción de inocencia, sin embargo, el día de ayer tuve la posibilidad de revisar estos dos documentos y lo que muestra la evidencia es que son dos documentos casi idénticos. Esto no es aceptable en nuestra universidad".

Cuando la candidata cuestionó la autoridad moral que tendría un rector con esta situación, el micrófono fue silenciado.

En su intervención, Vivanco Vargas respondió que se trataba de guerra sucia y que respondería ante las instancias legales este tipo de acusaciones, en caso de ser necesario.

"Respecto a una acusación totalmente infundada, para eso están las instancias correspondientes, para que se investigue y se vea quién tiene la razón. Es demasiado desafortunado que se haga una acusación sin el derecho de audiencia".