Marcelo Ebrard pide que respeten reglas del juego 

Tras haber anunciado el partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el método de encuestas para elegir a su candidato a la República Mexicana durante el 2024, Marcelo Ebrard Casaubón, se dijo confiado en que las reglas del juego sean respetadas.

Durante su visita al municipio de San Juan del Río, mencionó que, nuevamente el partido morenista recurrirá al método de encuestas para elegir a sus candidatos y candidatas, motivo por el cual confió en que se contará con una unidad antes de llegar a la contienda electoral próxima.

“Hay un proceso, ya sabemos que habrá encuestas, está claro, yo propuse en 2011 la primera encuesta con Andrés Manuel el actual Presidente, entonces que acordamos, cada quien puso la empresa que le da confianza, se hizo un equipo de trabajo, se determinaron cinco preguntas y al final, yo gane dos y él me gano dos y en la quinta pregunta, él me gano por 1.8, no me puse a discutir”.

Consideró que quien represente a Morena en las urnas durante el próximo 2024 deberá salir de las encuestas avante, claro, evidente y contundente, “todos tienen que respetar las reglas del juego, el conflicto se genera cuando alguien no respeta las reglas del juego, yo espero que todo mundo las respete, y yo siempre las he respetado”.

Finalmente externó que el método de encuestas permite elegir a candidatos y candidatas que permitan dar una continuidad a los proyectos del Presidente Andrés Manuel López Obrador.