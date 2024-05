Mariachis en crisis pese a 10 de mayo

Los servicios para los mariachis han ido a la baja en el municipio de San Juan del Río, pese a los festejos por el 10 de mayo, afirman los integrantes de este sector, refieren que actualmente son de tres a cuatro contratos los que logran para serenatas y mañanitas.

A decir de José Toribio Villegas, este año fue desalentador dado que pocos servicios fueron contratados, pues comparó que en años anteriores hasta 15 programados tenían al día, tomando en cuenta que empezaban desde el 8 y 9 de mayo.

“Así como que haya aumentado, no se dio, estamos trabajando normal, al contrario siempre está más difícil, por ejemplo para esta fecha si aumenta pero dos o tres servicios, si al día tenemos 10, solo aumentan dos o tres, no se ha reflejado como en otros años, no se está mejorando como en años anteriores, por ejemplo este nueve de mayo son las dos de la tarde y apenas estamos concretando unas siete serenatas, tal vez lleguen más por la tarde”.

El mariachi atribuyó a que la débil economía y las demás maneras de celebrar a la reina de la casa, son algunos de los principales factores que impide que se contraten este tipo de servicios, ya que optan por mejor llevar a comer o cenar a la jefa de familia.

“Son días en los que sigue siendo una tradición de llevarle serenata a las reinas de la casa, por lo que este nueve y 10 de mayo esperábamos que hubiera un poco más de trabajo”.

Aseguró que las fechas con mayor demanda para este sector son el 14 de febrero, 10 de mayo y 12 de diciembre, ya que son días en los cuales son una tradición para las familias del municipio sanjuanense.

Por lo anterior, dijo que los integrantes de este sector esperan que aunque sea el 11 y 12 de mayo, haya más contrataciones de servicios, pues en los últimos años los mariachis han pasado por una etapa crítica por la falta de trabajo.