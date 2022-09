Más hectáreas de frijol se sembraron en San Juan del Río

En San Juan del Río se sembraron 211 hectáreas de frijol, debido a la buena expectativa que se tiene para este grano en varias partes del municipio, informó el presidente de la Unión de Organizaciones del Campo del Estado de Querétaro A.C., (Unoceq), Francisco Javier Perrusquía Nieves.

Refirió que, a pesar de las condiciones climatológicas, los productores del municipio se decidieron a sembrar 211 hectáreas, en un inicio solo tenían consideradas 155, pero dado que se cuenta con las condiciones para impulsar este grano, aseguró que fue como se amplió la siembra.

Dijo que se espera por cada hectárea, obtener un rendimiento de una tonelada, es decir, al finalizar 211 toneladas del producto, mismo que se comercializa en varios puntos del estado, por ello, se espera contar con lo esperado de la superficie que se sembró.

“No ha sido un año bueno con las lluvias, no hemos tenido buenos resultados en el temporal, pero en este grano lo que se busca es que haya más, por suerte no es como el maíz que de manera puntual requiere de agua, si requiere de agua, pero no como el maíz que puntualmente debe tener agua porque si no, no llega a un buen término”.

Indicó que el municipio sanjuanense cuenta con poco almacenamiento de agua con el cual se podrá hacer frente a esta siembra, considerando que este año, no hubo lluvias como el anterior, por ello, se espera obtener buenos resultados del producto los próximos meses.

Finalmente señaló que los municipios regionales están sembrando el grano y hortalizas acorde a las condiciones meteorológicas, debido a que la ausencia de lluvias no aporta mucho al campo, por ello, es variable el tipo de cultivos que se tienen en Amealco, Tequisquiapan, Pedro Escobedo y San Juan del Río.