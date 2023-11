Médicos recomiendan reforzar protocolo sanitario en escuelas

El presidente del Colegio de Médicos en Querétaro, Rodrigo González Sánchez, recomendó el reforzamiento de los protocolos de salud para las escuelas de educación básica, a fin de evitar un repunte en las enfermedades respiratorias, sobre todo influenza y Covid-19 para esta temporada de otoño e invierno.

"Habría que hacer una campaña más insistente para estos meses antes de enero, porque son virus muy agresivos y que pueden encontrar a la población vulnerable y generar un cuadro de severidad", indicó.

El presidente del Colegio de Médicos enfatizó en la necesidad de vacunarse oportunamente contra la influenza, especialmente para dos grupos clave: niños de 6 meses a 6 años y adultos mayores de 60 años.

En lo que respecta al Covid-19, recomendó que las personas mayores de 60 años se vacunen e instó a la población a seguir las medidas de prevención habituales, como el uso de cubrebocas, gel antibacterial, mantener una buena higiene de manos y evitar acudir a las escuelas cuando los niños están enfermos.

"Si están enfermos hay que usar cubrebocas, taparse el estornudo, limpieza de manos, no acudir a las guarderías o jardín de niños o primarias, pues las mamás mandan a sus niños enfermos, quizá porque no pueden ausentarse de su trabajo, pero es importante tratar de evitarlo o avisar y que el niño use su cubrebocas".

González Sánchez destacó que, de acuerdo con la tendencia de años anteriores, se espera un aumento de casos de influenza en la segunda quincena de diciembre y un aumento de casos de Covid-19 en la primera quincena de enero.

Sin embargo, se espera que estas enfermedades sean de menor gravedad en comparación con las anteriores olas de la pandemia de Covid-19.

"Esperamos que no sean de gravedad y no eleve las hospitalizaciones, porque se esperan enfermedades más ligeras; obviamente las personas vulnerables, como obesos, enfermos del corazón, de los pulmones, gente mayor, tiene siempre riesgo, aunque sea una enfermedad leve siempre se puede agravar".