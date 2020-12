Mercado Benito Juárez espera acceder a apoyos de la Sedesu

El secretario general del mercado Benito Juárez, Juan Ávila García, dijo que están en la espera de la reapertura de las ventanillas para acceder a apoyos por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el estado de Querétaro (Sedesu), y con ello poder reinvertir en sus locales tras este periodo de pandemia por Covid-19.

Señaló que en los créditos que se pusieron a disposición de este sector en agosto pasado, ellos no pudieron acceder por no contar con ciertos requisitos, por lo que espera que entrando el siguiente año haya la posibilidad de involucrarse, al precisar que son muy necesarios.

Local Cerrados 30% de locales en el Juárez

Comentó que los mercados son uno de los comercios que más se han visto afectados por este fenómeno, ya que desde el confinamiento y hasta ahora no se han podido equilibrar ni en sus ventas ni en la forma de operar, pero también por la reinversión que realizaron para adecuar los espacios para mejorar la higiene.

“Desgraciadamente las bases que puso (Sedesu) pues eran muy altas, nos pedían estar protocolizados, si lo estamos pero que estuviéramos dados de alta en Hacienda, pero desgraciadamente apenas esto lo hicimos en septiembre, porque no teníamos dinero, nos pedían una cuenta en el banco y como no la teníamos, no se pudo”.