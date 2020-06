Monitorean presas y bordos de Pedro Escobedo

La Coordinación Municipal de Protección Civil de Pedro Escobedo, encabezada por Sergio de León Lerma, informó que las recientes lluvias generaron almacenamiento de agua cercano al 20 por ciento en bordos y presas, hasta el momento no se reportan afectaciones en el municipio.

Luego de un largo periodo de sequía que ocasionó que permanecieran vacíos los vasos de captación de agua pluvial en el municipio escobedense, las recientes lluvias permitieron ligero almacenamiento.

Local Afectaciones menores en Pedro Escobedo por lluvia

El funcionario municipal señaló que las precipitaciones pluviales han sido pocas y descartó que hayan representado algún riesgo para la población de comunidades y zona urbana.

“Ha llovido en ratitos y no muy intenso, sólo ha servido para regar algunas parcelas sembradas en el campo, pero cúmulos de agua no (…) No ha habido alguna incidencia mayor, ni al campo, ni a la comunidad, todo está en orden hasta ahorita”.

Agregó que hubo un incidente que no ocasionó daños, se trató de “Una bajada de agua por el dren la Culebra, fue realizada para verter agua nada más de la presa Constitución, pero eso no fue por la naturaleza, fue por el hombre, fue realizada para desfogar un poco la presa, llegó al centro del municipio y aumentó el cauce del canal, pedimos que se abrieran las compuertas para que el cauce se fuera hacia la presa de La Venta”.