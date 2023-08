Noroña acusa a Ebrard de romper armonía en la 4T

El aspirante para obtener la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, Gerardo Fernández Noroña, acusó a Marcelo Ebrard Casaubón de haber roto con la unidad de la 4T, tras haber antepuesto sus ambiciones personales en dicha contienda interna.

En conferencia de prensa al visitar el municipio de San Juan del Río, aseguró que la postura de Marcelo Ebrard fue irresponsable al declarar que los libros de texto gratuitos son “semilla del comunismo”.

“Lamento mucho de verdad, de corazón, lamento mucho que mi compañero Marcelo Ebrard por simple ambición esté rompiendo la unidad de Morena, su declaración es una declaración ya de perfilar su salida del movimiento, se va ir de candidato del movimiento desahuciado, yo he sostenido durante todo este tiempo, que quien rompa por ambición se lo va a chupar la bruja políticamente, va enfrentar al pueblo, al movimiento, a los partidos del movimiento y al compañero presidente López Obrador, que a mi poco me agradaría que fuera mi adversario, es un hombre excepcional”.

El aspirante dijo que dichas declaraciones no tienen sentido y lo único que generó con ello es que se haya dado una desunión en el movimiento que busca generar la continuidad de la Cuarta Transformación en el país para beneficio de los mexicanos.

“Hoy voy a hacer una declaración muy importante desde mi punto mi de vista, en el marco de la búsqueda de la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, los señalamientos que ha hecho Marcelo Ebrard tienen una ofensiva brutal de la derecha en contra de nuestro gobierno, una ofensiva miserable en contra de nuestro movimiento cuando plantea que los libros de texto gratuitos son la semilla del comunismo, que el Poder Judicial está planteando que se guarden en el caso de Chihuahua, que llamó a su destrucción Marko Cortés, que es una de las ofensivas más viscerales y más irresponsables que la derecha haya hecho”.

Fernández Noroña dijo que con dichas declaraciones, Marcelo Ebrard planteó su ruptura bajo un acto de enorme irresponsabilidad, para un político de su talla y de su trayectoria, no obstante dijo lamentar, que ni si experiencia le haya dado cordura.

“Que no me diga que apenas vio las condiciones desiguales, o sea, si alguien ha tenido las condiciones desiguales soy yo, si alguien ha remado a contracorriente soy yo, si alguien ha hecho campaña sin dinero soy yo, si alguien no tuvo una plataforma de lanzamiento poderosa como la Cancillería, como la Secretaría de Gobernación, como la Jefatura de Gobierno, o el liderazgo del Senado, ese soy yo y no me he quejado de nada, yo no fui invitado a la cena donde acordaron los lineamientos”, comentó.