Pérdida total en cultivos de temporal de San Juan del Río

Los campesinos del municipio de San Juan del Río prevén una pérdida total en los cultivos de temporal dado el retraso que se dio en la entrega del fertilizante por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), aunado a la falta de lluvias.

Lo anterior lo dio a conocer el presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), en el municipio sanjuanense, Hilario Barrón Gudiño, quien mencionó que fue esperanzador la entrega del fertilizante para mejorar la producción en los cultivos de temporal, sin embargo, el retraso que registró la entrega de este químico aunado a la ausencia de lluvias, generó que este año no haya cosechas de temporal.

Local Van 18 mdp para el campo sanjuanense

Dijo que las condiciones actuales del campo son un desánimo para los campesinos, pues este año se habían programado tres mil 839 hectáreas de temporal, de estas, dijo que ninguna se concretó por las mismas condiciones, no solo meteorológicas sino por la falta de ayuda por parte del gobierno federal.

“Se les dio un poco de fertilizante pero pues de nada sirve porque no hay lluvia, no hay siembra, ahí se quedó el fertilizante, quizá para el próximo año, no sabemos cómo venga también el tiempo y pues hay que esperar a ver que sale, se entregó el fertilizante a destiempo, a los campesinos de riego de nada les sirve porque solo les están entregando apoyo a los de temporal”.

El líder cenecista comentó que este año ha sido crítico para el sector campesinos porque no hay esperanza de continuar en la actividad dado la falta de apoyo de la federación así como ausencia de las precipitaciones pluviales, por ello, no descartó que los agricultores empiecen a dedicarse a otras labores.

“Estamos abandonado por parte del gobierno federal, no tenemos ningún beneficio, ningún apoyo, todo se está cultivando de acuerdo a nuestras posibilidades, no tenemos nada del gobierno federal, es importante que nos escuchen a los campesinos, que necesitamos para producir, decía el gobierno que seriamos sustentables en el ramo alimenticio pero así como estamos no es posible”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El dirigente calculó que solo el 10 por ciento de los productores que recibieron apoyo del fertilizante lograron aprovecharlo dado que fueron de los primeros, los demás dijo, que posiblemente no por las mismas condiciones de retraso.

Finalmente dijo que se espera que el próximo año las condiciones meteorológicas sean mejores pues se ha anticipado que podría estar igual o peor, por ello, el desaliento de los campesinos para continuar en la actividad.