Peregrinas caminan con más fe

Este miércoles la columna de mujeres peregrinas que caminan rumbo a la Basílica de Guadalupe, salieron de Arroyo Zarco para llegar a Jilotepec, Estado de México, pernoctar en este lugar y continuar con su trayecto rumbo a la Ciudad de México.

El caminar de las creyentes comenzó por la mañana y dado que son decenas de mujeres guadalupanas las que avanzan a paso firme rumbo al Cerro del Tepeyac, decidieron hacer un pequeño descanso en El Bosque, sitio en el cual almorzaron con la “providencia”, como ellas le llaman, alimentos que fueron enviados por parte del Sistema Municipal DIF Tequisquiapan.

Foto: Miguel Cruz | Diario de Querétaro

Después de dos años de no caminar a causa de la emergencia sanitaria por Covid-19, en este 2022, las guadalupanas decidieron emprender su viaje sin la bendición eclesiástica que cada año se da por este peregrinar, motivadas dijeron que solo por su fe, por lo que este miércoles descansarán en Jilotepec para continuar con su viaje y llegar este jueves a Tepejí del Río.

Local Peregrinas arribaron a San Juan del Río

Foto: Miguel Cruz | Diario de Querétaro

Los pasos de las mujeres guadalupanas estos días han sido respaldados por las autoridades de salud, protección civil y de seguridad pública del Estado de México, mientras que por parte del estado queretano, se ha brindado acompañamiento con una unidad de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ), así como una ambulancia.

María Pueblito Arteaga Aguirre, es una de las mujeres peregrinas que conforma el contingente, pues desde hace 34 años camina a pesar de las adversidades y circunstancias climatológicas, el objetivo que tiene, compartió que es solo llegar a la Basílica de Guadalupe y agradecer por los favores recibidos, uno de ellos este año, episodio que lamentó por que durante varios meses perdió la vista, fue como en ese momento, dijo que encomendó su salud a la Virgen Morena, hoy restablecida su vista y con más fe que en otros años por los milagros recibidos.

“Este año perdí la vista y gracias a Dios y a mi Morenita la volví a recuperar, aquí estoy caminando, eso es lo que me trae ahora de rebelde, una manda que quizá muchos no creen, pero yo que lo viví, es un gran milagro, seguiré caminando con mis Niños Dios cueste lo que me cueste”, compartió.