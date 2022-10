Permanecerá uso de cubrebocas en el ITSJR

A pesar de que el Comité Técnico para la Atención de Covid-19 del estado de Querétaro determinó que el uso del cubrebocas será una medida opcional en espacios cerrados, el Instituto Tecnológico de San Juan del Río (ITSJR) mantendrá esta medida preventiva para evitar contagios, afirmó el director de esta institución educativa, José Pedro Fuentes González.

Señaló que esta postura permanecerá al interior del plantel hasta que exista una certeza de que la pandemia de Covid-19 haya cesado totalmente. Apuntó que el uso del cubrebocas ayudará en estas fechas, ya que es un periodo donde se presentan enfermedades respiratorias que pudieran ser un riesgo de contagio para la comunidad del ITSJR.

“Ya no es necesario que lo utilicemos pero por recomendación se considera que es muy importante mantener el cubrebocas, sobre todo en estos tiempos que podemos tener gripa o algunas otras enfermedades (…). Esa es la postura que nosotros vamos a mantener hasta en tanto que ya sepamos que ya no tenemos problema con la pandemia, que ya se erradicó totalmente. Cuando suceda eso entonces sí ya vamos a dejar de usar el cubrebocas”, comentó. Local Sectores realizan balance del primer año de gobierno

Señaló que esta medida es tomada en consideración ya que el Instituto Tecnológico de San Juan del Río cuenta con grupos donde no se puede mantener la sana distancia, toda vez que en algunas aulas acuden hasta más de 40 alumnos. Añadió que si bien ha habido algunos contagios, hasta el momento no se han registrados brotes de Covid-19 en el plantel educativo.

“Vamos a mantener el cubrebocas dentro de la escuela como medida preventiva. Afortunadamente no hemos tenido brotes (de Covid-19). Hemos tenido casos de gente que se siente mal, como sospechosos, pero no hemos tenido afortunadamente brotes de esta enfermedad. Han sido pocos los alumnos y maestros que realmente han tenido contagio de Covid, pero se han detectado a tiempo y no han afectado a otros”, subrayó.

Asimismo, puntualizó que toda la comunidad del ITSJR, tanto docentes, personal administrativo y alumnado, cuenta con su cuadro de vacunas contra Covid-19, lo cual, aseguró, es una medida que contribuye a que las actividades presenciales de la escuela se desarrollen sin riesgos mayores. Apuntó que otras medidas que permanecerán son la toma de temperatura, el uso de gen antibacterial y tapetes sanitizantes.

Finalmente, el martes 27 de septiembre entraron en vigencia las modificaciones que el Comité Técnico para la Atención de Covid-19 realizó, entre las que se encuentran el aforo del 100 por ciento en unidades económicas, así como el uso de cubrebocas opcional, salvo aquellas personas que tengan sintomatología de Covid-19 o cualquier otra enfermedad respiratoria.