Persisten problemas de transporte público

A pesar de que se han hecho varios reportes para señalar las deficiencias que presenta el servicio de transporte público en la comunidad de La Valla, en San Juan del Río, hasta la fecha persisten algunos problemas, situación que ha afectado de manera directa a cientos de usuarios, afirmaron habitantes de esta localidad, quienes pidieron mantener en reserva sus nombres.

Aseguraron que entre los problemas que continúan se encuentran el incumplimiento de horarios y unidades en mal estado. Respecto al primer tema, señalaron que algunos choferes siguen sin respetar los horarios establecidos, especialmente durante las mañanas, situación que ha llevado a que decenas de personas lleguen tarde sus destinos, especialmente trabajadores y estudiantes.

Añadieron que aunque algunas unidades ingresaron de manera reciente, existen otros camiones de transporte público que tienen más de una década de antigüedad, lo que ha resultado en constantes fallas mecánicas a la mitad del trayecto hacia la cabecera municipal, dejando varados a varios usuarios de esta comunidad.

“El transporte sigue con las mismas fallas, ya han sido muchos los reportes que se han hecho, pero parece que no hay mejora, no hacen nada. Por una parte, está que los choferes no respetan los horarios, salen a la hora que ellos quieren, en ocasiones, pues nosotros como trabajadores ya vamos tarde, los niños de la escuela también, y pues no hay de otra. Otra, son los camiones, hay algunos en muy mal estado, fallan mucho y nos dejan a la mitad del camino. Son camiones muy viejos ya”, comentó un lugareño.

Al respecto, el delegado municipal de esta localidad, Jacobo Hernández Ibarra, afirmó que han sostenido reuniones con los concesionarios que cubren la ruta de esta comunidad, a fin de que buscar soluciones a los problemas que son expuestos por la gente. Dijo que a partir de estas mesas de trabajo los encargados de prestar el servicio han hecho compromisos para mejorar el transporte público.

Aseveró que si bien ha sido lento, sí existe un avance para mejorar este tema al interior de la comunidad. Puntualizó que se han hecho los esfuerzos correspondientes para subsanar las deficiencias del servicio, además de que se tiene un contacto con la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) para dar seguimiento.

“Hemos ido avanzando, estamos al pendiente con la Agencia de Movilidad y creo que más o menos ahí la llevamos. Quisiéramos luego de lo mejor, pero hay momentos en que algunas cosas no están dentro de nuestras manos como las cuestiones mecánicas, los choferes; pero se está haciendo un esfuerzo muy grande para poder corregir y dar un mejor servicio a la gente”, subrayó.