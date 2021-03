Piden apoyo para reparar ambulancia

El presidente del Consejo Directivo de Bomberos Voluntarios de Tequisquiapan, Juan Manuel López Hernández, pidió el apoyo de la ciudadanía, iniciativa privada, instituciones gubernamentales y quien guste cooperar, para la pronta reparación de la ambulancia que este fin de semana fue impactada al momento de brindar un servicio de emergencia en la localidad tequisquiapense.

Para la corporación de emergencia, aseguró que resulta preocupante no contar con un vehículo-ambulancia en estas fechas, periodo en el que se incrementa el número de servicios por el periodo vacacional de Semana Santa, por ello la petición para acelerar la reparación de la unidad.

“Estábamos atendiendo una volcadura con tres lesionados y de pronto los muchachos cuando estaban bajando a uno de los lesionados, venía un vehículo en carril de alta y se impactó contra la ambulancia, ellos alcanzaron a brincar con el lesionado, no pasó a mayores, la ambulancia si se dañó, no tenemos ambulancia y aunque el conductor que ocasionado el choque dijo que pagará, pues no sabemos cuando será esto, por eso nuestra urgencia de tener lista la ambulancia”.

Aseguró que para la reparación de la ambulancia se requieren 120 mil pesos, por ello la necesidad de solicitar el apoyo de quien se quiera sumar a dicha causa para atender a la gravedad posible las emergencias que sean reportadas a dicha corporación.

Finalmente, dijo que este lunes se atendieron 11 reportes de emergencia con el apoyo de ABC Emergencias Medicas y Rescate, así como AME Internacional A.C., toda vez que no se cuenta con más unidades ambulancia en los bomberos de Tequisquiapan.