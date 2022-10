Piden legislar contra el acoso en escuelas

Dado los últimos reportes de acoso escolar en instituciones educativas de San Juan del Río, se ingresó una solicitud a la LX Legislatura del Estado de Querétaro, a fin de que se legisle sobre este tema y pueda ser atendida una situación que está sucediendo en casi todas las escuelas, afirmó la regidora presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Derechos Humanos, Mujer y Familia, Rosa María Ríos García.

Puntualizó que dado los casos registrados en el municipio son un tema al que no se le puede dejar de prestar atención y en donde deben de participar todos los sectores de la sociedad. Además, aseguró que quienes ejercen el acoso escolar pueden encaminarse a ser delincuentes en potencia, mientras que las personas agredidas padecen de esta violencia desde lo físico hasta lo psicológico.

“Acabo de meter una solicitud a la legislatura para que se legisle sobre el acoso escolar, es algo que está sucediendo y no podemos quitar los ojos de eso porque es un tema que nos atañe a todas las familias y a todos los seres humanos. Las personas que agreden pueden convertir en delincuentes en potencia y los agredidos son unas personas que están dolidas también en gran manera”, comentó.

Refirió que si bien no existe un registro de casos de acoso escolar o bullying (como también se le conoce), esta situación es una realidad que se da en la mayoría de las escuelas de la demarcación. Para ejemplificar lo anterior, hizo referencia al caso de un joven que fue rociado con desodorante en aereosol en junio pasado dentro de la escuela secundaria “Jesús Reyes Heroles”, ubicada en la cabecera municipal.

En ese sentido, apuntó que aunque no ha atendido una situación en particular, sí ha observado que de manera frecuente circulan en redes sociales y medios de comunicación casos de acoso escolar. Por lo anterior, sostuvo que es fundamental atender esta problemática para evitar que más jóvenes sean hostigados y violentados en las instituciones educativas a las que acuden.

“El bullying, que le dicen normalmente, ese no se tiene registrado pero sabemos que existe en las mayorías de las escuelas (…). Lamentablemente no me han llevado un caso específico, sino por medio de los medio de difusión me estoy informando de los que está sucediendo (…), pero no creo que yo necesite que se me acerquen para tocar ese tema tan importante y tan trascendental para poder formar unos buenos mexicanos”, subrayó.

Finalmente, expresó que la petición para que se legisle sobre este tema ya la tiene la LX Legislatura del Estado de Querétaro, de manera que espera que los diputados locales, en conjunto con los asesores jurídicos, trabajen en la materia para analizarla y encontrar “de qué manera puede ser más favorable para toda la gente que habitamos en el estado”.