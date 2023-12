Piden mano dura contra venta pirotecnia en Pedro Escobedo

Luego de la explosión de un almacén clandestino de pirotecnia que se encontraba al interior de una casa-habitación en la comunidad de Epigmenio González, vecinos de esta y otras comunidades de Pedro Escobedo hicieron un llamado a las instancias competentes para que presten atención en el tema y castiguen a quienes comercialicen estos artefactos.

En entrevista con EL SOL DE SAN JUAN DEL RÍO, habitantes de Epigmenio González y San Clemente señalaron que es común que durante estas fechas incremente la venta ilegal de pirotecnia en ambas comunidades. Dijeron que a pesar de que está prohibida la comercialización y uso de estos artefactos, personas lo ignoran y encuentran la manera de venderlos.

Policiaca Explotó almacén clandestino de pirotecnia en Pedro Escobedo

Angélica, como pidió ser identificada, es vecina de la comunidad de Epigmenio González y aseguró que al interior de la comunidad era conocido que el domicilio donde ocurrió el incidente era utilizado presuntamente para el almacenamiento y venta de pirotecnia. Incluso, aseveró que ya se habían hecho las denuncias correspondientes al respecto, sin embargo, apuntó, no había habido acciones.

“Era bien sabido en la comunidad que en esa casa se dedicaban a eso y ahora, pues salió a relucir por lo que ocurrió, que, bendito sea Dios, no dañó a nadie. Pero, ahora imagínense, si no pasa lo que pasó, se sigue con lo mismo. Tengo entendido que personas ya habían hecho las denuncias, pero, pues, al parecer no habían hecho nada, ni inspecciones, ni nada de eso. Esperemos que ahora sí las autoridades pongan atención”, comentó.

Fue la tarde-noche del pasado lunes cuando la Coordinación Municipal de Protección Civil de Pedro Escobedo informó que una bodega clandestina de pirotecnia que se encontraba al interior de una vivienda explotó en Epigmenio González, sin que se reportaran personas lesionadas. La instancia señaló que, una vez controlada la situación, en el sitio se identificaron materiales que comprueban el almacenamiento clandestino e ilegal de pirotecnia.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por su parte, quien se identificó como Marcela, aseguró que en la comunidad de San Clemente existen varios puntos donde se vende pirotecnia de forma ilegal y clandestina, aseverando que las instancias competentes son omisas al respecto. Sostuvo que se tratan de algunos domicilios particulares, los cuales salen a relucir previo a los festejos de navidad o fin de año.

Finalmente, EL SOL DE SAN JUAN DEL RÍO solicitó una entrevista con el titular de Protección Civil de Pedro Escobedo para conocer las acciones que se tomarán tras el incidente registrado en Epigmenio González; sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se había obtenido respuesta alguna.