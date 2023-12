Piden rehabilitar carretera La Valla-La Fuente

Urge la rehabilitación de la carretera que conecta las comunidades de La Valla, San Juan del Río, y La Fuente, Tequisquiapan; toda vez que es un camino sumamente deteriorado y que en los últimos meses se ha convertido una ruta alterna para personas que evitan la autopista federal México-Querétaro, afirmó el delegado municipal de La Valla, Jacobo Hernández Ibarra.

Señaló que esta carretera se encuentra en malas condiciones, pues presenta baches en casi toda su extensión, lo cual dificulta el tránsito por la misma. Además, dijo que en ocasiones se han generado averías mecánicas a algunos vehículos que han caído en estos socavones. Añadió que en los últimos meses la carga vehicular en esta zona ha incrementado, debido a que se ha tomado como una vía alterna.

Local

Reiteró que ante las obras que se ejecutan sobre la Carretera Federal México-Querétaro, muchos automovilistas han optado por circular sobre la carretera La Valla-La Fuente para llegar sin contratiempo a sus destinos, especialmente aquellos que se dirigen a la capital del estado o al Aeropuerto Internacional de Querétaro.

“Es una situación muy compleja porque hay de baches que no te imaginas. Es una vía de alivio que está tomando mucha gente que vive acá en las comunidades y algunas colonias de San Juan del Río, que ya no pasan por la 57 por todo el relajo que hay hasta Pedro Escobedo. En las mañanas aquí circulan todos los que van a trabajar a los parques de Querétaro o los que van rumbo al aeropuerto”, comentó.

Puntualizó que a pesar de que en reiteradas ocasiones se ha solicitado la rehabilitación de este camino, hasta ahora no ha habido una respuesta favorable. Dijo que se han hecho solicitudes al Gobierno Municipal de San Juan del Río y al Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI).

Aseguró que algunas instancias han argumentado la falta de presupuesto para la intervención de este camino, mientras que otras, ha reconocido que esta carretera no está contemplada dentro de los proyectos o programas de rehabilitación y mejora que se tienen a corto plazo. Ante ello, reafirmó que es urgente que se ejecuten trabajos en esta vialidad, pues las exigencias de la población al respecto crecen cada día.

“Yo a cada rato aquí tengo quejas de diferentes gentes. Entonces, yo ya lo planteé. Tengo más de cinco meses y me dicen que no hay recursos, que me espere. Ya fui hasta la instancia estatal que es la Comisión Estatal de Infraestructura y me dicen ellos que no tiene considerado ese tramo para un programa de rehabilitación y mantenimiento. Yo les digo que es una carretera, pero aun así no la tienen considerado dentro de su programa de trabajo”, subrayó.