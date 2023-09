Pintan huellas peatonales para mascotas

Integrantes de la agrupación animalista Guardianes de Tx, impulsan campaña de mejora vial en las colonias y comunidades del municipio de Tequisquiapan para evitar el atropellamiento de perros, por ello llevaron a cabo la primera pinta de la carretera que va de esta demarcación rumbo a Tecozautla.

Lo anterior lo dio a conocer la integrante de la organización, Maripaz Fernández de Jáuregui Chemor, quien mencionó que estas acciones se iniciaron en el lugar a la altura de la comunidad de Hacienda Grande, lugar en donde dijo que hace poco tiempo atropellaron a una perrita en situación de calle a la que habían llamado “Peach”, y en las últimas semanas había empezado a ser atendida por parte de esta agrupación para su desparasitación, esterilización y alimentación.

Local

Dijo que la intención es crear conciencia entre la población para evitar maltrato animal, ya que muchas veces se pueden evitar este tipo de atropellamientos, sin embargo, muchos conductores no lo hacen, sin importar lo que con ello pueda ocurrir, es por ello, que dijo es que se han dado a la tarea varios integrantes de la organización para impulsar dicha campaña la cual ha sido puesta en marcha en varios estados y ha dado buenos resultados, ya que es una manera de alertar del continuo paso de mascotas.

“Pintamos huellitas peatonales al Polideportivo que aún no tiene un tope, no hay semáforos, no hay nada, es una zona de riesgo para perritos, la idea ahorita es hacerla visible que están atropellando muchos perritos ahí, ver la posibilidad de poner más topes, que el municipio ponga la señalética adecuada, nosotros lo hicimos de buena intención, si necesitamos hacerlo de manera profesional en conjunto con el municipio, para que no allá tanto atropellamiento”.

Comentó que a estas acciones se sumó el delegado de la comunidad de Hacienda Grande, Jafed Zarraga Muñoz, así como autoridades de vialidad para dar seguridad durante este tipo de pintas que insistió buscan mejorar la cultura del cuidado y bienestar animal.

Comentó que los perros que han sido ayudados por parte de esta agrupación cuentan con una característica de un collar con nombre de Guardianes Tx., precisamente para que las personas los identifiquen como “perros comunitarios”, que están en adopción y que sean considerados para que cuenten con un hogar.

Por lo anterior, exhortó a los habitantes de esta localidad a que se sumen a dicha labor, ya que la intención es que haya una mejor cultura del cuidado y respeto animal, pues este lugar como otros más, dijo que se han identificado con atropellamientos recurrentes.