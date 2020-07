Por concluir segunda entrega de apoyos alimentarios

Está por terminar la segunda entrega de apoyos alimentarios que se depusieron para mitigar la afectación económica provocada por la pandemia de Covid-19, informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Sebastián Ledesma Mina, dijo que continúa en análisis la viabilidad de una tercera entrega.

“Estamos en esa proyección, yo no lo descartaría, el presidente tiene ánimo de continuar con el apoyo alimentario, sin embargo, está haciendo el análisis, tanto operativo, que corresponderá a esta Secretaría, como presupuestal o financiero, que corresponderá a la Secretaría de Finanzas”.

Precisó que las dos entregas se hicieron de acuerdo a las peticiones que llegaron, la mayoría hechas al centro telefónico dispuesto por gobierno del estado, así como a la página de internet, aunque también hubo un porcentaje de solicitudes que llegaron a los teléfonos habilitados por el gobierno municipal.

Comentó que hubo solicitudes que se descartaron, debido a que varios integrantes de una familia se registraron, por lo que hay casos en los que el apoyo no se entregó por segunda ocasión, aunado a otras situaciones que causaron confusión a la ciudadanía.

“Estamos por completar la segunda entrega, dentro de la primera entrega se concretaron las solicitudes que tuvimos. He de mencionar que hay situaciones donde nos dijeron que se registraron y no les llegó o no se registraron y pensaban que se iba a pasar casa por casa”.

Agregó que es posible que gobierno municipal continúe con este programa emergente o la implementación de otro similar, lo cual se definirá una vez que termine el 100 por ciento de la segunda entrega.