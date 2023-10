Preparan cultivos de cempasúchil

Productores del municipio de San Juan del Río prepararon la siembra de cempasúchil con motivo del próximo Día de Muertos, por lo que se tiene previsto comenzar con los cortes de la flor de los 20 pétalos en las próximas semanas.

En el caso del productor, Héctor Manuel Álvarez Lizardi, quien sembró una hectárea en el Nuevo San Isidro, dijo que este año con mucho esfuerzo se ha ido produciendo la flor dado que la falta de agua que hay para el campo, por ello, no pudo programar más superficie por el adverso escenario.





Compartió que esa hectárea cuenta con cerca de 80 surcos, cada uno de ellos alcanza 200 metros lineales con un avance significativo, pues estimó que van al 60 por ciento de su desarrollo, estimando que los cortes los comenzarán a realizar a partir de las próximas semanas.

Aunque no precisó el costo que este año tendrá cada uno de los surcos, aseguró que la idea es generar un poco de flor para las familias para los próximos festejos, ya que son fechas significativas en las cuales se visita a los fieles difuntos.

En una cantidad reducida, compartió que se tiene también en dicha hectárea un poco de mano de león o también conocida como flor de terciopelo y nube, con la finalidad de satisfacer la demanda que hay para las próximas fechas, pues son parte de los coloridos festejos de muertos.

“Este año sembramos un poco de flor de cempasúchil, no es mucha pero si sembramos, la idea es abastecer a las familias del municipio, no está fácil seguir sembrando porque todos los insumos están caros pero por lo menos este año no se dejó de sembrar algo, le hemos batallado con el agua y con lo caro que está todo lo necesario para producir”.

Por lo anterior, dijo que en los próximos días se definirá el costo en el que se comercializará la flor de cempasúchil para que los interesados puedan ir apartando los surcos de su preferencia para el próximo 1 y 2 de noviembre.