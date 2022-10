Pretenden aprovechar agua tratada, en La Valla

Se ha retomado la propuesta de ejidatarios de la comunidad La Valla en relación al proyecto hidráulico que plantea la conducción de las aguas residuales de la planta tratadora de San Pedro Ahuacatlán, hasta las tierras ejidales de la localidad para su utilización en la producción agrícola, dio a conocer el delegado municipal de este lugar, Jacobo Hernández Ibarra.

Indicó que esta propuesta se planteó durante los años de la administración estatal pasada. Sin embargo, dijo que dada las condiciones que se viven por el cambio climático y de cara al futuro del agua, este proyecto se ha retomado y expuesto a la actual Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Querétaro.

Explicó que algunos de los beneficios de este proyecto serían la obtención de los dos ciclos de cultivo anuales, el incremento de la producción agrícola y con ello beneficios económicos para los productores de los dos ejidos que componen la comunidad. Además, puntualizó, se estarían reutilizando las aguas residuales.

“Es un proyecto un poquito ambicioso pero de alguna manera estamos viéndolo a futuro. Cada vez más el agua es muy limitada, los tiempos del cambio climático están afectando demasiado. Ahorita hay muchas limitantes, pero con este proyecto podríamos tener los dos ciclos de cultivo al 100 por ciento, incrementaríamos la producción y lo más importante, estaríamos reutilizando las aguas”, comentó.

Señaló que este proyecto es impulsado por los productores, autoridades ejidales y la Delegación Municipal, de manera que, apuntó, ya se planteó la propuesta al titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado, Rosendo Anaya Aguilar y al secretario de Desarrollo Agropecuario Municipal, Roberto Jiménez Salinas.

Aunque reconoció que el proyecto requiere una inversión considerable de dinero, sostuvo que los beneficios a futuro serán importantes para los agricultores de la zona, para el campo y para el medio ambiente.

“No despegamos el dedo del renglón y esperamos que este proyecto pueda hacerse algún día realidad. Sabemos que es un poquito caro, pero con el tiempo el agua cada vez la tenemos que valorar más porque si no hay agua en el campo no hay producción. Entonces, desde ese punto de vista lo hemos estado insistiendo con esa finalidad, de que a la tierra no la dejemos de producir”, mencionó.

Finalmente, explicó que actualmente se está desarrollando el proyecto para presentarlo de manera formal ante las dependencias competentes y comenzar las gestiones para la consolidación de este proyecto que beneficiaría a las mil 700 hectáreas que hay en La Valla.