PRI sin destapados, reitera la dirigencia

A pesar de que semanas atrás la presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Querétaro, Abigail Arredondo Ramos, afirmara que algunos priistas sanjuanenses ya habían levantado la mano para participar en la contienda electoral de 2024, la dirigente local del partido tricolor, Carmen del Rosario Nieto Chávez, afirmó que aún no hay “destapados” dentro de la militancia de San Juan del Río.

A menos de un año para el arranque del proceso electoral donde se definirán varios cargos a nivel local y nacional, la presidenta del Comité Municipal del PRI sostuvo que nadie ha externado su interés dentro de este instituto político para contender por alguno de los cargos que estarán en juego en San Juan del Río.

Afirmó que esto no se ha concretado debido a que aún no existen indicaciones sobre cómo se llevará el proceso electoral del siguiente año, toda vez que aún no se define si a nivel local se concretará la alianza del Frente Amplio por México, integrada por los partidos de oposición PRI, PAN y PRD.

“Vamos sumando todo. En las internas todavía no tenemos como que levanten la mano o como que nos den alguna indicación. De hecho, todavía a veces se espera la alianza, a veces decimos ‘a lo mejor vamos a ir juntos’. Nosotros estamos trabajando por ir nosotros como partido, porque indicación no tenemos. Entonces, seguimos fortaleciendo esa parte”, comentó.

Señaló que actualmente las labores del Comité Municipal del PRI se han enfocado en tener un acercamiento con la militancia del partido, a fin de recobrar la confianza y generar una estructura sólida que sea capaz de competir en los comicios donde se definirán diputaciones locales y federales, alcaldías, integrantes del Senado y Presidente de la República.

Asimismo, dijo que si bien en temas relacionados con el Frente Amplio por México las dirigentes de los partidos de oposición han demostrado unidad y apoyo en San Juan del Río, en lo particular cada instituto político está haciendo lo propio, en tanto se define si en lo local existirá una alianza que haga frente al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Yo a las presidentas les digo, estamos juntas, pero no estamos revueltas. Hasta este momento cada una está fortaleciendo su partido, trabajando por su partido. Pero en el tema de la alianza, pues sí, intentamos unirnos. Intentamos estar bien (…). Pero, de que haya mano levantada o que haya algo, nada, todavía nada”, mencionó.

Finalmente, en su momento Arredondo Ramos destacó que Giovanni Contestabile Borbolla, Vania Camacho Galván, Fabiola Pérez Valenzuela e inclusive Carmen del Rosario Nieto Chávez, eran alguno de los personajes que habían levantado la mano para participar en las elecciones del próximo año.