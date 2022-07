Primaria necesita rehabilitación

La escuela primaria Daniel Delgadillo, ubicada en el Barrio del Espíritu Santo, necesita rehabilitación casi en su totalidad, toda vez que los baños no funcionan, no existen piso de concreto en algunas zonas y los salones de clases no se encuentran en condiciones para que los alumnos tomen clases debido a su deterioro, dio a conocer la subdelegada municipal, Cristina Lugo Mejía.

Señaló que esta institución educativa no ha recibido trabajos de rehabilitación desde hace más de 10 años. Puntualizó que la infraestructura que requiere mayor atención son los baños, los cuales no funcionan, así como los salones de clase, que presentan falta de pintura y goteras. Estos, espacios, aseveró, no son dignos para que los alumnos tomen clases.

“A la escuela le falta mucho. Los salones no tienen pintura, los baños no sirven. Ahí tendrían que ser nuevos baños porque los de ahorita están muy feos y ya no sirven. Lo que son los techos de los salones, se gotean. Toda la escuela necesita un apoyo, una rehabilitación en su totalidad. El piso solo está en la entrada de salones y la cancha, de ahí alrededor todo lo demás es tierra”, comentó.

Asimismo, agregó que durante la temporada de lluvias es cuando se ven más afectados los estudiantes de este plantel educativo, pues comienza la filtración de agua a los salones provocando que los menores de edad tengan que concentrarse en un espacio limitado libre de goteras. Aunado a los trabajos de rehabilitación, explicó que hace falta un salón de cómputo.

Añadió que hace un par de meses, la Secretaría de Bienestar del Estado de Querétaro anunció a directivos y padres de familia que la escuela primaria Daniel Delgadillo había sido seleccionada para un programa de apoyo federal, el cual iba a brindar recurso para la rehabilitación de los espacios. No obstante, dijo, hasta el momento no han existo más avances en ello.

“Supuestamente la escuela fue seleccionada para un programa de apoyo federal, en (la Secretaría de) Bienestar, pero al parecer nada más nos vinieron a emocionar porque hasta la fecha no han dicho nada y de esto ya tiene dos meses. No contestan los teléfonos, ni nada. Creo que nada más vinieron a emocionar a las personas”, mencionó.

Finalmente y ante la incertidumbre de si van a recibir el apoyo federal o no, la subdelegada municipal aseguró que han hecho las gestiones correspondientes ante el programa “Adelante Mi Querido San Juan”, a fin de pueda verse beneficiada esta institución educativa con el apoyo de algunos insumos para su intervención.