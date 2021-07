Prócoro Nieves, legado de vocación y servicio

Tras el sensible fallecimiento del profesor Prócoro Nieves Piña, centenares de sanjuanenses han manifestado, principalmente en redes sociales, su pésame y el reconocimiento a un profesor que marcó la vida de múltiples generaciones de estudiantes en la región, tal es el caso del hoy Cronista Ubaldo Neftalí Sáenz Bárcenas, quien aseveró que el mayor legado del acaecido docente es la formación de varias generaciones de buenos sanjuanenses que han ayudado a que el municipio se desarrolle hasta llegar a lo que hoy en día conocemos.

Neftalí Sáenz destacó que Prócoro Nieves proviene de una familia de maestros, quiénes han sido reconocidos principalmente por su gran vocación y por su Don de servicio, y en el caso de Prócoro Nieves en particular, señaló que se trata de una persona que siempre brindó impulso a sus estudiantes y que a manera de recompensa, siempre buscaba la manera de recompensarles el esfuerzo y la preparación.

Aseveró que su trabajo, el cual inició en la primaria “Rafael Ayala Echavarri” y que posteriormente migró en los años 80 a la escuela secundaria “Antonio Caso”, en donde pudo ayudar a formar a múltiples generaciones de sanjuanenses, fue reconocido principalmente por su especialidad en las ciencias sociales.

“El daba la clase de ciencias sociales que en algún momento le llamaron también clase de historia, él era especialista en esta materia y en la generación 86-89 a mí me formó, es importante recordar que impartió durante los tres años, así era antes, porque no había muchos especialistas como él, por lo que durante los tres años de estudios no cambiábamos al maestro.

Refirió que como en todos los casos una muerte siempre impacta, pero cuando una persona ha marcado la vida de las personas, siempre generará una carga especial de sentimientos, razón por la que afirmó que la gente ha reaccionado a su lamentable fallecimiento y se acuerda de una persona cuyas acciones siempre buscaron ser de apoyo e impulso para las personas y concluyó que esta es una de las razones por la que el legado de Prócoro Nieves es grande, al dejar a generaciones de sanjuanenses preparados para aportar al desarrollo de su comunidad.