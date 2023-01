Proyectan esquema "miércoles ciudadano"

Con el propósito de generar más acercamiento con la población del municipio de San Juan del Río, para este año se prevé poner en marcha un esquema de ciudadano para acercar los servicios de las dependencias del gobierno, adelantó Roberto Carlos Cabrera Valencia, presidente municipal de esta ciudad.

Mencionó que, está sería una buena dinámica para que, la gente encuentre eco en sus peticiones para mejorar las colonias y comunidades sanjuanenses, sobre todo las que tienen que ver con el acceso a los servicios básicos, además de que permitiría concentrar las quejas de parte de los delegados y subdelegados.

Aunque no detalló cuándo sería el día para lanzar este es que me recordó que anteriormente se hacía en otras administraciones uno denominado "miércoles ciudadano", y tampoco refirió con qué periodicidad se tendría que llevar a cabo este acercamiento.

"Estamos valorando la posibilidad de echar a andar, el programa ciudadano el miércoles, martes o lunes ciudadano aquí en el Centro Cívico dónde está la mayoría de las dependencias. Me gustaría mucho, porque yo atiendo a muchísimas personas cara a cara en la oficina y no me daría tiempo y algunas derivan en las dependencias".

Cabrera Valencia comentó que, diariamente tiene múltiples reuniones con personas de diferentes sectores de la población, sin embargo, muchas de ellas tienen peticiones qué se deben resolver a través de las dependencias de su gobierno y que de esta manera se estarían vinculando de la mejor forma para optimizar trámites.

En este punto también destacó que, operando de esta manera, a las personas se les brinda un gobierno cercano, en el que puedan coadyuvar con lo que requiere la gente, y que a través de este mecanismo conozcan a los funcionarios públicos, los cuales tienen a su cargo a personal para trabajar por el bienestar de la gente.

"Son trámites, son gestiones, son atenciones y creo que un miércoles ciudadano, nos daría la oportunidad de atender a centenas de personas en una sola jornada, la cual pudiera hacerse de manera semanal o quincenal, eso es una cuestión que tenemos revisar".

El alcalde sanjuanense advirtió que, aún se está revisando cada que pudiera llevarse a cabo y los alcances del programa, pero que sin duda será uno de los más ambiciosos por la capacidad de atención a la ciudadanía en general, al subrayar que participarían secretarías direcciones coordinaciones y jefaturas de su Administración.