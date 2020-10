PVEM abierto a ex militantes de otros partidos

Hasta el momento no hay ningún ex militante de otro partido político, que se haya sumado a las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en San Juan del Río, dijo la dirigente, Erika Rosales Moreno, quien señaló que las puertas están abiertas para quienes deseen afiliarse.

Al ser cuestionada sobre si el ex presidente municipal, Fabián Pineda Morales, se sumó al PVEM, Rosales Moreno dijo que hasta el momento no ha tenido acercamientos con él.

“Desconozco, tal vez sí es algún simpatizante, pero no todavía, las puertas del partido están abiertas para quien guste, pero yo no he tenido acercamientos en el tema municipal con el licenciado, Fabián Pineda, claro que las puertas del partido están abiertas para él y para todos los que deseen sumar”.

Respecto a si algún otro personaje político de San Juan del Río se ha acercado al partido, pues hace unos meses el líder estatal del PVEM, Ricardo Astudillo Suárez se reunió con Pineda Morales y el ex candidato a la alcaldía, Juan Alvarado Navarrete, la lideresa del Verde refirió que de forma personal no ha tenido contacto con ambos, pero sabe de estas reuniones que ha sostenido el líder estatal.

“Mi dirigente, Ricardo Astudillo ha tenido platicas con varios personajes de la política municipal, creo que no son tiempos de platicar de personas que se pudieran adherir a nuestro partido, pero quien se llegue formar debe tener esta visión (…) que se está recuperando del partido”.