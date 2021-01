Quitarán carga a crematorios

Las personas fallecidas por Covid-19 podrán ser sepultadas en el municipio bajo estrictos protocolos de seguridad sanitaria a fin de evitar la saturación de cadáveres en el crematorio ubicado en la localidad, para ello dicha autorización se publicó en el Periódico Oficial la Sombra de Arteaga en los últimos días, informó el presidente de la Unión de Funerarios de San Juan del Río A.C., Raúl Silva Alonso.

Refirió que con esta medida se agilizarán todos los trámites y entrega de personas fallecidas por Covid-19 a sus familiares, por tal motivo bajo protocolos extremadamente de seguridad sanitaria, podrán ser inhumados en los panteones municipales.

En el caso del sector funerario, aunado a las medidas de seguridad sanitaria que ya se tienen establecidas, se buscará implementar otras más, para garantizar que no haya contagios entre el personal de dicho gremio, quienes también se encuentran en riesgo constante por el servicio que brindan.

Aseguró que hasta el momento no se ha registrado contagio alguno de Covid-19 entre los integrantes de la agrupación, por ello se tendrán mayores medidas de seguridad sanitaria tras esta autorización, para que no haya riesgo además con los familiares de la persona que fallezca a causa del virus, por ello el féretro será sellado y no podrá ser abierto.

“De cierta forma lo que se está buscando es que se trate de equilibrar el tema de las cremaciones porque está saturado, lo que estamos buscando con la inhumación es que sean un poco más las inhumaciones y baje la demanda en los crematorios porque los crematorios están trabajando a marchas forzadas, desafortunadamente las defunciones se están elevando”.