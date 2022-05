Realizan novena jornada Derecho Indígena

En la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) se dio por inaugurada la 9ª jornada de Derecho Indígena y el segundo congreso Internacional en esta materia, y la rectora, Teresa García Gasca, fue la encargada de encabezar este evento de forma virtual, y refirió que hay algunos temas pendientes para atenderse respecto a los grupos vulnerables.

“Los derechos de grupos indígenas han sido invisibilizados por mucho tiempo, grupos vulnerables que lamentablemente cuando se revisan las estadísticas de rezago en México, es particularmente mucho más visible para este sector”.

Mencionó que durante este 12 y 13 de mayo, ambos eventos organizados por la Facultad de Derecho (FD) de UAQ, a través del Comité Organizador de las jornadas de Derecho Indígena y el grupo de trabajo “Pueblos indígenas, autonomías y derechos colectivos” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

Local CASA, 38 años de promover partos humanizados en el país

“Hay mucho trabajo por hacer, en México no hemos trabajado lo suficiente para resolver los problemas con la transgresión de los problemas indígenas, al contrario, y esto es uno de los puntos más importantes que deben tomar en cuenta los gobiernos actualmente para poder generar estrategias de inclusión y de igualdad”, destacó.



María Nieto Castillo, docente de la FD y coordinadora del Comité organizador de las Jornadas de Derecho Indígena, destacó que, derivado de estos encuentros, se ha abonado a la interculturalidad en la comunidad universitaria.



“Consideramos de toda relevancia invitar al conocimiento, a la comprensión y reflexión de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas; no deben ser considerado como algo exclusivo de los sujetos que pertenecen a esta población, sino que debe ser integrado por todos para generar acciones interculturales basadas en el respeto y en la empatía por otras formas de organización, y entender la relación del territorio con la naturaleza y, en general, por otro tipo de cosmovisiones diferentes a la de la población no indígena de este país y de Latinoamérica”, refirió.