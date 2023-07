Realizaron entrega-recepción de romería guadalupana

La dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud del estado de Querétaro (Sesa), suspendió 22 establecimientos en distintos puntos de la entidad tras facilitar o vender alimentos no permitidos a las peregrinas, no obstante, realizó asimismo, la destrucción de 21 kilogramos de alimentos no permitidos.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la dependencia, José Samuel García Sánchez, durante la lectura del acta de la entrega-recepción de la columna de peregrinas de la entidad queretana al estado de México, en donde teniendo como escenario la zona limítrofe entre ambas entidades, precisó que además de este tipo de medidas, se detectaron seis casos de diarrea, todos estos, atendidos con tratamiento puntual, por lo que también se distribuyeron 18 mil 240 sobres de Vida Suero Oral entre las participantes.

Al continuar leyendo el informe de acciones de salud, dijo que se realizó la destrucción de 190 cigarros fraccionados, nueve frascos de alcohol del 96 grados, así como 83 piezas de medicamento fraccionado.

“Está peregrinación tenía tres años que no se venía realizando y este año se está retomando, sería la 61 caminata correspondiente a las mujeres, con fecha de corte del 16 de julio, se cuenta con un contingente de 18 mil personas, durante su paso por Querétaro, se otorgaron 523 consultas, siendo la principal causa de consulta, las infecciones respiratorias agudas”.

Con respecto a la promoción de salud, dijo que se impartieron cuatro mil 810 pláticas individuales y grupales a un total de 10 mil 90 asistentes, además de haber distribuido mil 139 folletos.

“En fomento sanitario se impartieron 376 pláticas sobre manejo higiénico de alimentos y saneamiento básico a mil 183 asistentes, el depósito de basura se realizó en 241 contenedores vehículos trasladándose a rellenos sanitarios autorizados”.

Durante la entrega-recepción de la columna de peregrinas, estuvo presente la presidenta municipal de Polotitlán, Teresita Sánchez Bárcenas, el director de Jurisdicciones de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México, Gerardo Arturo Fonseca Alonso, jefe de la Jurisdicción de Regulación Sanitaria de Jilotepec, José Antonio García Barrales, así como el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ), Javier Amaya Torres, la presidenta de las mujeres peregrinas, Gabriela Siliceo Valdespino, entre otros más.