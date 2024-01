Reanudan uso del cubrebocas en empresas

El secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), en la región, Dimas Peralta Alegría dio a conocer que se ha pedido a los agremiados a este organismo sindical reanudar el uso del cubrebocas al interior de los centros de trabajo, con la finalidad de reducir las posibilidades de contagio por Covid-19.

Resaltó que si bien, no se han registrado casos de este tipo en los centros de trabajo, es necesario comenzar a prevenir dado que en los estados circunvecinos como Hidalgo, Michoacán y Guanajuato se ha registrado un repunte, por lo que advirtió que puede repercutir en el municipio de San Juan del Río.

“Sabemos que no es obligatorio el uso del cubrebocas pero vemos que hay estados en donde ya repuntaron los casos, entonces quiere decir que no estamos lejos de que se puedan presentar algunos casos en el municipio, por eso les hemos pedido que lo usen, sin ser obligatorio, porque no es así, pero muchos sí nos apoyan y buscan evitar enfermarse, entonces vemos que tendremos buenos resultados otra vez con nuestros agremiados en atender nuestro llamado”.

El dirigente comentó que al interior de las empresas (siete), se han colocado nuevamente dispensadores de gel antibacterial para seguir con las medidas, aunque en la mitad, calculó que no se retiraron desde que ocurrió la pandemia, por lo que en esta ocasión comentó que no será difícil que reanuden las medidas preventivas.

“Casi todas las empresas tenían su alcohol en gel, muy pocas lo habían quitado, de lo que se trata es de prevenir y ver que en lugar de molestar a los reasentados sea una mediodía preventiva como les hemos explicado, porque con algunos sindicatos de otros estados es lo que nos han compartido, que hay casos que se han registrado, entonces aquí es lo que hemos compartido para prevenir y evitar que tengan problemas de salud”.

Aunque dijo desconocer el número de trabajadores que hasta el momento han comenzado a llevar la mascarilla, calculó que es el 20 por ciento de los mil 800 agremiados que se tienen en este organismo sindical, por lo que se espera que conforme pasen los días cada vez haya más en esta estrategia preventiva.