Reanudan vacunación contra Covid-19 en San Juan

Los niños de 5 a 11 años de edad que hayan faltado de aplicarse la vacuna contra Covid-19 en el municipio de San Juan del Río, lo podrán realizar esta semana con la reanudación de las jornadas de inoculación en la localidad.

El director regional de programas integrales para el desarrollo de la Secretaría de Bienestar, Humberto Segura Barrios, informó que el 16,17, 18, 19 y 20 de enero se llevará a cabo esta jornada de vacunación en las instalaciones del auditorio del Instituto Tecnológico de San Juan del Río (ITSJR), en un horario de ocho de la mañana a una de la tarde.

Esta jornada de vacunación es la primera del 2023 de varias que se tienen consideradas, por lo que pidió a los padres de familia atender las recomendaciones y requisitos que se tienen establecidos para la vacunación, dado los incidentes que se han presentado en varias ocasiones por no llevar la documentación necesaria.

Pidió a los padres de familia no acudir en caso de que los menores no sean parte de este sector poblacional, pues aseguró que no se tiene considerado atender a personas fuera del rango de edad programadas, además acudir con acta de nacimiento, CURP, identificación con fotografía y formato de registro impreso de la plataforma “Mi Vacuna”, ya que su presentación es indispensable.

El biológico que en esa ocasión se estará aplicando entre los niños es Pfizer, por ello, reiteró el llamado a los padres de familia o tutores para que acompañen a los menores a recibir la primera o segunda dosis según sea el caso, ya que se estará atendiendo a esta población nuevamente en el municipio sanjuanense.

Un aspecto importante, es que los menores acudan desayunados, hidratados y con ropa cómoda, ya que es esencial para optimizar el efecto biológico aplicado entre las personas, no solo de este rango de edad, sino de todos.