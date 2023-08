Rechazamos nuevos libros: Vázquez Mota

Los libros de texto que se van a otorgar al nivel básico educativo condenan a las siguientes generaciones a estar bajo la ignorancia en temas fundamentales, señaló Josefina Vázquez Mota, senadora de la república, al subrayar que, el hecho de que se limite la enseñanza de las matemáticas es reprobable para los conocimientos de los estudiantes.

Indicó que, ella y el grupo parlamentario panista están de acuerdo con que, los libros sean laicos y gratuitos, pero sobre todo que estos sean analizados y aprobados por catedráticos y científicos, quienes avalen que en realidad abonan al futuro de los niños y adolescentes.

En cambio, con lo que no está de acuerdo, comentó, es con el adoctrinamiento que se propone en la actualidad, y externó su deseo de que se impida que los tomos lleguen a las aulas, más que nada, debido a que se dejan de lado las matemáticas, factor que deja con pocas herramientas para el impulso de las nuevas tecnologías.

“Rechazamos estos libros de texto, porque resultan criminales en el sentido de condenar a los niños y niñas de México a la ignorancia. Es urgente de escuchar las voces y detener estos libros de texto. Escuché la preocupación de un grupo de científicos, que al analizar los tomos, mencionen que hay errores en los planetas del sistema solar y en cuanto a los conocimientos”.

La senadora mencionó que, en los estados, ya hay amparos para evitar que estos ejemplares se pongan en manos de los niños, por lo tanto, invitó a las autoridades de la Secretaría de Educación Publica (SEP) a que tomen en cuenta revisiones para “echar para atrás los errores”.

“La SEP no hizo la consulta que mandata el marco jurídico para el cambio en los libros de texto. Sabemos que hay amparos y resoluciones en el oren judicial, pero que estas soluciones no se han acatado, porque sabemos que la consigna de este gobierno, es decir que “a mí no me digan que la ley es la ley”, añadió.

GÁLVEZ

A la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz también se le cuestionó sobre el tema de los libros de texto y puntualizó que es urgente que se sometan a las revisiones correspondientes al considerar que no se tomó en cuenta el conocimiento científico para que estos tomos lleguen al próximo ciclo escolar.

También hizo énfasis su reprobación debido a que se limita a las matemáticas en cuanto a su manejo y enseñanza, sobre todo, porque, precisó, son de gran relevancia para la nueva era tecnológica.