Reciben desayunos 172 escuelas en San Juan

Existen alrededor de 172 comités en escuelas que están incluidas en el programa de desayunos en caliente y en frío, informó María Magdalena Ruiz Pérez, presidenta del Sistema Municipal DIF.

Resaltó que para este programa es importante la participación de los padres de familia; en este contexto, descartó que haya solicitudes de escuelas que deseen la creación de aulas cocina, las cuales son necesarias para los desayunos en caliente, indicó que la ampliación del programa depende de las escuelas que lo soliciten.

“Esto depende de la organización de madres, padres de familia, de cada escuela, porque aunque queramos meter el programa en una escuela, si los papás no arman el comité, si no quieres, no podemos obligarlos, porque son ellos quienes manejan el aula, quienes preparan los alimentos, estamos sujetos que la petición sea de padres de familia que quieran participar”.

Aceptó que a pesar que en la escuela de la comunidad de San Javier existe un aula cocina, los padres de familia no quisieron continuar con el programa, por lo que el espacio se mantiene cerrado.

Recordó que recién se reabrieron aulas cocina en los dos turnos del Centro de Atención Múltiple (CAM), La Rosa Azul, institución donde se contaba con las instalaciones, que solo requirieron trabajos de mantenimiento, se conformó el comité y se le entregó despensa. Indicó que en San Sebastián de las Barrancas Sur se abrió una nueva aula cocina.