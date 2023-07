Registran saldo blanco en fiestas patronales de San Pedro Ahuacatlán

Los festejos en San Pedro Ahuacatlán, en San Juan del Río, culminaron con saldo blanco, ya que durante los días de fiesta no se registró ningún incidente mayor, de manera que las familias de esta y otras comunidades pudieron disfrutar de todas las actividades sin contratiempos, afirmó el delegado municipal de este sitio, Alberto Ávila Hernández.

Detalló que, desde su inicio hasta su culminación el pasado fin de semana, las fiestas patronales de esta localidad se desarrollaron sin ningún tipo de incidentes, toda vez que el comité organizador estuvo vigilando de manera permanente cada una de las actividades programadas, desde los eventos religiosos hasta aquellos que estuvieron destinadas al esparcimiento de personas.

“Nos fue muy bien, cerramos con saldo blanco y eso nos tiene muy contentos porque quiere decir que la gente de la comunidad se comportó. Tuvimos una muy buena afluencia de gente, no la contabilizamos, pero notamos que todos los días hubo una presencia fuerte de personas, más el día 29 (de junio), que fue principal de todos los festejos porque fue el día de San Pedro y hubo la quema del castillo”, comentó.

Refirió que un aspecto importante que contribuyó a que no se generarán incidentes mayores fue el control en la venta de alcohol, pues detalló que durante este periodo solo los establecimientos con los permisos correspondientes pudieron vender este tipo de bebidas. Indicó que no se solicitaron permisos adicionales y que no se detectaron puntos donde se comercializarán estos productos de manera clandestina.

Asimismo, destacó que durante los días de feria hubo presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), lo cual, aseguró, también fue un factor importante para tener una vigilancia en la zona y mantener un ambiente de tranquilidad para las familias que se dieron cita en los distintos eventos.

“Ahora no hubo permisos de venta de alcohol y creo que eso también nos ayudó mucho a que no hubiera ningún incidente, todo estuvo tranquilamente. Hubo participación de Seguridad Pública, nos estuvieron apoyando sin ningún problema y pues eso también nos ayudó a tener todo en calma, por la vigilancia que había. La gente estuvo contenta, hubo bastante gente de otros lugares y pues la crítica está positiva”, apuntó.

Finalmente, aseveró que durante las fiestas patronales de este año se celebró el 498 aniversario de la fundación de San Pedro Ahuacatlán. Añadió que esta fue la antesala de los festejos rumbos a los 500 años de esta comunidad, que podría considerarse como la más longeva de todo el municipio sanjuanense.