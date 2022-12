Regresan los matrimonios comunitarios por la iglesia

La iglesia católica de San Juan del Río reanudará el próximo año los matrimonios comunitarios, para ello, comenzó con los preparativos para llevar a cabo la celebración de los enlaces nupciales.

Así lo dio a conocer el vicario de la parroquia de San Juan Bautista, Francisco Javier Aguillón Saavedra, quien aseguró que este tipo de Sacramentos se realizará en el Santuario Guadalupano el 13 de mayo de 2023, por lo que para ello se ha comenzado a difundir la convocatoria dado que será únicamente para 25 parejas de contrayentes.

Recordó que estos ejercicios católicos se suspendieron en los últimos años por la emergencia sanitaria, sin embargo, el próximo año se reanudarán, por lo que a este encuentro solo podrán participar los feligreses que viven en el territorio parroquial, por lo tantos los informes se darán a conocer a los interesados en la notaría parroquial de martes a sábado, en un horario de diez de la mañana dos de la tarde y de las cuatro y media a las siete y media de la tarde.

Dijo que todos los trámites serán gratuitos, para ello se tendrá una preparación de las parejas de contrayentes, entre ellos; el retiro de Kerigma el 19 y 26 de marzo, pero también una catequesis prematrimonial para poder participar en los matrimonios.

El sacerdote dijo que además se tendrá un encuentro matrimonial el 15 y 16 de abril, con la intención de que los contrayentes acudan preparados de manera espiritual para recibir el Sacramento del matrimonio.

“Para los que no están bautizados o los que no son del territorio parroquial no podrán recibir el sacramento del matrimonio en esta temporada todos los que no tienen el sacramento de la confirmación o comunión recibirán esta preparación a partir del mes de enero y s primera comunión la harán el día de su matrimonio, la confirmación en la fecha que haya confirmaciones en la parroquia”.