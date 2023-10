Rehabilitan calle en Santa Lucía

La Secretaría de Obras Públicas Municipales inició con los trabajos de rehabilitación de la calle Miguel Hidalgo, en la comunidad de Santa Lucía, en San Juan del Río. Dicha acción había sido gestionada por años debido a las pésimas condiciones de la vialidad, sin embargo, no había sido atendida hasta ahora, señaló el delegado municipal de este sitio, Julio Alberto Cortés Lara.

Explicó que esta calle era de terracería y que desembocaba directamente a una barranca, situación por lo cual se dificultaba la circulación sobre la misma cuando era época de lluvias. Detalló que la obra fue aprobada en agosto pasado, pero no fue sino hasta en días pasados cuando la Secretaría de Obras Públicas Municipales arrancó formalmente con las labores.

Puntualizó que con esta acción se estarán beneficiando alrededor de 200 familias, en su mayoría integradas por adultos mayores. Explicó que se hará la colocación de empedrado ahogado, con lo cual se tendrá un fácil acceso de vehículos, incluidos los de las corporaciones de emergencia, en caso de ser necesario.

“Es la calle Miguel Hidalgo, una de las más feas que teníamos en la comunidad, porque es desemboque de barranca, se va a hacer con empedrado húmedo (…). Estamos hablando que se van a beneficiar como unas 200 familias, son en su mayoría adultos mayores. En esa calle no había paso ni de la ambulancia, no pasaba ni el carro de la basura porque era una calle muy fea, donde no había acceso para carros”, comentó.

Reiteró que desde hace años esta obra había sido gestionada ante las administraciones públicas anteriores, sin que durante todo ese tiempo haya existo respuestas favorables. Añadió que por las condiciones que presentaba la vialidad, su intervención se había hecho una de las principales peticiones de los vecinos de la localidad, a fin de mejorar y dignificar el espacio en donde habitan decenas de personas de la tercera edad.

En ese sentido, explicó que hace algunos años pobladores de la localidad se organizaron para adquirir parte de los materiales necesarios para intervenir esta calle, los cuales el día de hoy están siendo aprovechados para ejecutar la obra. Explicó que las acciones se realizan en 150 metros lineales y esperan que esté concluida antes de que finalice el año.

Finalmente, reconoció el apoyo brindado por el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, recordando que esta obra beneficiará a un sector importante de la comunidad, como el de los adultos mayores. Además, agregó que se continuarán con las gestiones para tener más obras públicas que beneficien a los pobladores de Santa Lucía.