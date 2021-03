Resaltan impacto de casos Covid-19 por días festivos

El Vocero Organizacional Rafael López González dijo que los periodos vacacionales en el estado de Querétaro, han dejado serias afectaciones en cuando al incremento de casos por Covid-19, razón por la que llamó a la reflexión para el próximo receso por a Semana Santa.

Destacó que luego de un año de pandemia, se ha realizado el análisis del impacto que tiene cada fecha especial y vacaciones sobre el esfuerzo colectivo contra la pandemia.

A continuación, presentó una serie de graficas donde se aprecia, en primer término, el impacto que tuvieron el 1, 5, 10 y 15 de mayo de 2020 en el cierre de mes, apareciendo incrementos después de cada fecha especial y después dijo que, a finales de noviembre y diciembre, cuando se implantó el sistema de alerta temprana, a través del índice de modulación se manifestó un apreciable declive.

Local Querétaro acatará decálogo de salud “vacaciones seguras”

Al exponer la dinámica y su impacto en fechas posteriores a las fiestas decembrinas, ya en enero, las gráficas arrojaron un exponencial incremento, borrando los esfuerzos realizados previamente.En la gráfica correspondiente las fechas donde se implementó el paso a escenario “B”, la respuesta responsable, afirmó, “nos permitió meterle una goliza a nuestro marcador semana Covid” y así, en dos semanas, con excepción de los días posteriores a la celebración del Súper Bowl y el día de la Candelaria, el número de activos ha bajado hasta casi los mismos niveles que presentaba el mes de octubre de 2020.

Ante estos números el vocero emitió la reflexión de que no importa si las fechas no son tan significativas; aun así, tienen un impacto en el resultado del esfuerzo colectivo que se traduce en que personas que no se habían contagiado, hoy están muriendo.

Exhortó a no caer en el consentimiento de los momentos de debilidad ante la enfermedad y a hacer un esfuerzo para dejar pasar las vacaciones de Semana Santa y a efecto de mantener el ritmo nuestra recuperación.