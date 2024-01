Restaurador de Niños Dios trabaja a marchas forzadas

Sin perder de vista cada uno de los movimientos que realiza en la pieza de cerámica que sostiene entre sus manos, don Daniel Paredes López, originario del municipio de San Juan del Río, trabaja a marchas forzadas en la restauración de Niños Dios a escasos días de que se lleve a cabo la festividad del Día de la Candelaria.

Instalado en un puesto semifijo ubicado en el jardín Fundadores en el centro de la ciudad, platicó que por varias décadas se ha dedicado a realizar esa labor, oficio que dijo aprendió de un proveedor de Niños Dios que era originario de Calpulalpan, Tlaxcala, quien detalladamente explicó que le mostró las distintas maneras que hay para la restauración, dedicándose de esta manera a reparar los niños Jesús de los creyentes.

Local Artesanos locales visten al Niño Dios

Dijo que el trabajo de restauración fue notable esta semana, atribuyendo a que entre más se acerca el 2 de febrero, las familias comienzan a buscar a los restauradores, en su caso, dijo que hasta 50 Niños Jesús diariamente reparó, en algunos casos con solo talladuras, en otros, con manos, pies o dedos rotos.

“Hay mucho trabajo porque toda la gente lo deja a la mera hora para restaurar los Niños Dios, de hecho ya no estoy recibiendo porque si no, no alcanzo a entregarlos, hay unos que solo es retoque, traen tallones, pero los que traen un piecito o manita rota si es las laborioso, hay que pegar, hay que dejarlo bien parejito si no, se nota la fisura y ya no se ve bien”.

Durante los 30 años en que se ha dedicado a ese oficio dijo que ha conocido historias conmovedoras y otras que han sido inexplicables, como aquellas en las cuales sus clientes le han compartido que su Niño Dios lo colocan en su nacimiento y posteriormente lo encuentran en otro lugar, menos en donde lo pusieron.

Explicó que restaurar una figura de este tipo se lleva su tiempo, pues se tienen que preparar la pasta no solo de yeso sino de otros insumos que llevará el trabajo, además de igual el tono de pintura que se plasmara en la parte reparada, por lo que para este tipo de actividades esencialmente dijo que se necesitan además de estos materiales, pestañas para que el Niño Jesús luzca en buenas condiciones.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Hay muchas historias bonitas, hay clientes que me comparten que platican con sus niños, les hace favores, otros me han compartido por ejemplo, que lo dejan en su nacimiento y ya cuando ven está en el patio, hay muchas historias bonitas, hay niños que me han traído que son a base de madera, esos ya solo tratamos de repararlos con lo que tenemos porque como no lo hacemos con madera, si es complicado y ya somos muy pocos los restauradores en San Juan del Río”.