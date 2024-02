Robo a pozos deja pérdidas económicas en San Juan del Río

El robo de la infraestructura hidráulica en el municipio de San Juan del Río genera que los productores agrícolas registren serias pérdidas económicas, pues por cada una de las sustracciones pierden alrededor de 200 mil pesos.

Lo anterior lo dio a conocer el presidente del Consejo Directivo de la Primera Unidad Módulo Uno del Distrito de Riego 023, Daniel Rangel Ávila, quien aseguró que el robo a pozos en sitios ejidales se sigue presentando a pesar de las distintas estrategias de seguridad que se han implementado por parte de los usuarios, dejando como consecuencia graves pérdidas para el bolsillo de los agricultores, toda vez que son imprevistos que generan una inversión.

Local Robo de acero 'pega' en las zonas de riego

Dijo que en el Distrito de Riego 023 se tienen 26 pozos y de ellos dependen dos mil 60 hectáreas, por lo que este tipo de actos delincuenciales, aseguró que provoca no solo pérdidas económicas entre los usuarios sino un retraso en el desarrollo de los cultivos por el tiempo que toma realizar las reparaciones necesarias.

Comentó que los mil 25 usuarios de estos pozos cuentan con varias estrategias de seguridad para reducir el número de hurtos, ya que si bien se redujeron un poco, dijo que estos mismos prevalecen, por lo que no descarto que haya más medidas de seguridad en las zonas donde se cuenta con este tipo de sistemas.

Otro de los factores que más les afecta, aseguró que son las multas que impone la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues entre 70 y 80 mil pesos cobra por reanudar el servicio en estos lugares tras ser desconectado por el robo de la infraestructura, entre esta los cables.

“Si nos han afectado mucho, por ahí con respecto a los robos de los arrancadores de los pozos, tenemos una pérdida que va arriba de unos 200 mil pesos, nos han hecho perforaciones en las casetas de los pozos y se han llevado los arrancadores, los medidores los desconectan y nos llegan multas a nosotros por el robo de los cables de los medidores, unas multas de entre 70 y 80 mil pesos, la CFE no permite que se trabaje, si no pagamos no nos dejan trabajar”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por lo anterior, aseguró que su economía y los cultivos son los más afectados, dado que insistió en que son imprevistos que se tienen que atender porque las familias de zonas de riego de eso dependen.

“Cuando pasa eso, pues nos apoyamos, lo que pasa es que nosotros tenemos el sistema interconectado, entonces cuando pasa eso, del pozo que se amoló, tratamos de mandar agua de otro pozo para cumplir con las necesidades del campo y usuarios”, finalizó.