Robo a transporte en la 57 subió hasta 40%

Los robos y asaltos a transportistas de carga pesada, incrementaron en los últimos meses en la carretera federal 57 en el tramo Palmillas-Querétaro, factores que dejan en estado de vulnerabilidad a los operadores del servicio que transitan por la pista de rodamiento, afirmó el secretario de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C., (AMOTAC), Edgar García Santiago.

Precisó que las estadísticas de este tipo de actos delictivos del mes pasado ascienden a ocho casos, cantidad que incremento 40 por ciento en los últimos meses comparativamente con los anteriores, generando con ello pérdidas de aproximadamente 12 millones de pesos, por tal motivo aseguró que, ante la falta de presencia policial carretera, los empresarios del transporte de carga pesada han optado por evitar transitar después de las 21:00 horas.

Local

“No podemos circular de noche ya nosotros, ya es muy difícil, el circular de noche es mandar un cheque al portador, ponerlo en la calle, porque no hay seguridad en las carreteras, por horas va uno manejando y no hay patrullas, no hay nada después de las 22:00 horas, las carreteras son inseguras, aquí ha ido en aumento el robo de transporte, no tano como lo que es en Guanajuato, ahí si ha incrementado, pero entre Palmillas-Querétaro ase ha incrementado en los últimos meses”.

Aseguró que el 90 por ciento de los 95 agremiados de la AMOTAC de San Juan del Río ha sido victimas de este tipo de delitos, por tal motivo, aseguró que se buscará tener un acercamiento con las instancias competentes a fin de garantizar mayor seguridad y vigilancia en la carretera federal 57 en el tramo Palmillas-Querétaro.

Ante este tipo de hechos, aseguró que los operadores del servicio optan por evitar detenerse a descansar en sitios que por tradición eras destinados para ello, debido a que son puntos estratégicos para quienes cometen dichos actos delincuenciales.