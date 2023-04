Rotarios promueven protección del agua

Tomando en consideración las condiciones de sequía que actualmente se registran en gran parte del mundo, incluidos el estado de Querétaro, se ha vuelto indispensable que cada una de las personas desde sus posiciones trabaje para la protección del agua, afirmó el presidente de Rotary San Juan del Río, Rafael de Jesús Molina Lara.

Durante el lanzamiento de la campaña "Con Rotary yo protejo el agua", el presidente de esta asociación mencionó que es primordial concientizar sobre las acciones necesarias para cuidar el agua, todo ello con miras al fututo, a fin de que la carencia de este recurso no se agudice aún más de lo que hoy en día se registra.

Durante una ponencia que brindó a los alumnos de las Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UTSJR), detalló que en fundamental que cada persona implemente acciones desde su entorno para no hacer mal uso de este líquido, toda vez que al tratarse de un recurso no renovable cada día se vuelve más difícil la obtención del mismo.

“Realmente este tema de concientizarlos en la protección del agua es imperativo. Ya no es que yo quiera hacerlo, ya es forzoso que yo lo haga (…). Es imperativo que cada uno de nosotros hagamos algo (…), es como yo puedo hacer algo por el agua desde mi casa, no viendo la industria, no viendo a los comercios, no viendo al municipio, no viendo a la universidad. Cómo yo desde mi casa puedo implementar acciones para no gastar este vital líquido”, comentó.

Asimismo, durante la charla, destacó que la campaña que se promueve está enfilada a cumplir con el objetivo de apoyo al medio ambiente que se tiene al interior de la asociación, con el cual se busca concientizar e impulsar acciones en favor de los entornos, así como de los recursos naturales.

Durante su participación, el rector de la UTSJR, Fernando Ferrusca Ortiz, señaló que bastó una generación para concebir un impacto negativo en el Río San Juan, pues recordó que anteriormente muchas familias solían hacer actividades como bañarse, nadar y pescar en el agua de este espacio. En ese sentido, instó a los alumnos de llevar a cabo acciones que permitan el ahorro del agua y con ello reducir el impacto que esto genera a nivel global.

“Ustedes son la esperanza que tenemos nosotros de que las cosas mejoren, de que las cosas sean mejor, de que con creatividad logremos innovar, de que con creatividad logremos diseñar cosas nuevas que nos ayuden a gastar menos agua, a conservar por supuesto nuestros recursos naturales”, dijo.